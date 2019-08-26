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للمرة الثانية.. تجديد حبس عاطلين سرقا مخزن زجاج فى الوايلى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:49 م
للمرة الثانية.. تجديد حبس عاطلين سرقا مخزن زجاج فى الوايلى محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الوايلى،اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مخزن زجاج.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن قسم شرطة الوايلى تلقى بلاغًا من صاحب مخزن زجاج يفيد باكتشافه سرقة 4 مفصلات، 66 مفصلة كالون، شنيور، من داخل المخزن ملكه.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عتلة حديدية.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.


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