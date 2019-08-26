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لقاء ترامب والسيسى يتصدر الصفحة الرئيسية لصحيفة "USA Today" الأمريكية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:15 ص
لقاء ترامب والسيسى يتصدر الصفحة الرئيسية لصحيفة "USA Today" الأمريكية لقاء ترامب والسيسى على هامش الـ G7
كتبت ــ ريم عبد الحميد

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تصدرت صورة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكى دونالد ترامب  اليوم، الاثنين، على هامش عمة مجموعة السبع المنعقدة فى فرنسا الموقع الإلكترونى لصحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية.

اهتمام أمريكى بلقاء ترامب والسيسى
اهتمام أمريكى بلقاء ترامب والسيسى

 

 ورصدت الصحيفة نشاط ترامب فى اليوم الثالث والأخيرة لقمة الدول الصناعية السبع الكبرى التى تشارك فيها مصر بدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. وخلال لقائه مع السيسى تحدث ترامب عن مشاركة وزير الخارجية الإيرنى جواد ظريف فى القمة، وقال إن فرنسا أبلغته مقدما بدعوته. وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن ظهور ظريف الذى وصل أمس الأحد لم يفاجئه، مضيفا أن ماكرون كان قد أخبره أن وجه إليه الدعوة وطلب موافقته.

 

 وكان ترامب قد قال خلال لقائه بالسيسى اليوم، الاثنين، إن مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس السيسى، موضحا أن السيسى شخصية مهمة للغاية للولايات المتحدة. 

 

وأضاف ترامب خلال لقائه مع الرئيس السيسى على هامش قمة السبع فى فرنسا، أن الاتفاق بين فلسطين وإسرائيل ممكن لإنهاء الصراع، لافتا إلى أن إيران فى وضع اقتصادى صعب بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

 

 


لقاء ترامب والسيسى

قمة مجموعة السبع

جواد ظريف

وزير خارجية ايران

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