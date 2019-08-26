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لقاءات السيسى خلال قمة السبع × 12 صورة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:16 م
لقاءات السيسى خلال قمة السبع × 12 صورة
كتبت جينا وليم

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر إقامته كلا من رئيس رواندا بول كاجامي، ورئيس السنغال ماكي سال، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس بوركينا فاسو روك كابوري".

كما التقى برئيس المفوضية الأفريقية "موسى فقيه"، وذلك خلال غداء عمل استضافة الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقى، وتنسيقا للمواقف الأفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وأفريقيا، المنعقدة بمدينة بياريتز الفرنسية.

الرئيس-السيسى-ودونالد-ترامب
الرئيس-السيسى-ودونالد-ترامب

 

الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى
الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى

 

الرئيس-السيسى-وجونسون
الرئيس-السيسى-وجونسون
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسى-والرئيس-دونالد-ترامب
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسى-والرئيس-دونالد-ترامب

 

السيسى وإيمانويل ماكرون
السيسى وإيمانويل ماكرون

 

جانب-من-اللقاء
جانب-من-اللقاء

 

رئيس وزراء ايطاليا جوزيبى كونتى والرئيس السيسى
رئيس وزراء ايطاليا جوزيبى كونتى والرئيس السيسى

 

الرئيس السيسى يلتقى رؤساء دول أفريقية
الرئيس السيسى يلتقى رؤساء دول أفريقية

زعماء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا فى ضيافة الرئيس السيسى
زعماء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا فى ضيافة الرئيس السيسى

صورة جماعية للسيسى فى قمة مجموعة السبع
صورة جماعية للسيسى فى قمة مجموعة السبع

مباحثات الرئيس على هامش القمة
مباحثات الرئيس على هامش القمة

 


قمة السبع

السيسى

G7

رئيس المفوضية الافريقية

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