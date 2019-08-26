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لجنة صحية تقرر مصير صاحب مصنع سقط بمنتجات ألبان فاسدة فى 6 أكتوبر

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:00 ص
لجنة صحية تقرر مصير صاحب مصنع سقط بمنتجات ألبان فاسدة فى 6 أكتوبر سلع تموينية_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تفحص لجنة صحية كمية من منتجات الألبان غير صالحة للاستهلاك تم ضبطها داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، لكتابة تقرير وافٍ عنها.

ووجهت النيابة لمدير المصنع اتهامات الغش التجاري وترويج سلع فاسدة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، تصنيع "ع.أ" صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، لمنتجات ألبان، "جبن" من خامات مجهولة المصدر.

وبمداهمة المصنع، تم القبض على المدير المسئول، وبحوزته طن و128 كيلو من الجبن مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


منتجات ألبان

منتجات فاسدة

جبنة

لبن

غش تجارى

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