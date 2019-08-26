لافروف: روسيا لم تطرح مسألة العودة إلى مجموعة الثمانى

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أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف اليوم الاثنين أن بلاده لم تطرح مسألة العودة إلى مجموعة الثمانى ولم تطلب شيئا من أحد فى هذا الشأن.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأنجولي مانويل أوجوشتو - "نحن لم نطرح مسألة العودة إلى (الثماني) مع أحد طوال هذه السنوات، ولم تدخل هذه المسألة إطلاقا ضمن خطط سياستنا الخارجية".

وأضاف: "لم نطلب شيئا من من أحد، ونحن علمنا بمبادرة عودة روسيا إلى هذه المجموعة من تصريحات بعض الزملاء الغربيين". يُذكر أن قمة مجموعة السبع الكبار الحالية في فرنسا لم تتوصل إلى توافق حول احتمال عودة روسيا إلى نادي الكبار.