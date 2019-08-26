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لافروف: القوات السورية فى خان شيخون لا تنتهك أى اتفاق روسى تركى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:30 م
لافروف: القوات السورية فى خان شيخون لا تنتهك أى اتفاق روسى تركى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين ، إن العملية العسكرية التى تنفذها القوات السورية فى مدينة خان شيخون السورية لا تنتهك أى اتفاق بما فيه الاتفاقات بين روسيا وتركيا بشأن تأسيس منطقة خفض تصعيد فى إدلب.
وأوضح لافروف- فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - " بالحديث عن الوضع فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب، بالأخص فى خان شيخون وفى المناطق المحيطة، القوات المسلحة السورية، التي ندعمها، لا تنتهك أي اتفاق".


روسيا

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وزير الخارجية الروسى

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خان شيخون

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