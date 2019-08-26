لافروف: القوات السورية فى خان شيخون لا تنتهك أى اتفاق روسى تركى

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين ، إن العملية العسكرية التى تنفذها القوات السورية فى مدينة خان شيخون السورية لا تنتهك أى اتفاق بما فيه الاتفاقات بين روسيا وتركيا بشأن تأسيس منطقة خفض تصعيد فى إدلب.
وأوضح لافروف- فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - " بالحديث عن الوضع فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب، بالأخص فى خان شيخون وفى المناطق المحيطة، القوات المسلحة السورية، التي ندعمها، لا تنتهك أي اتفاق".
لافروف: القوات السورية فى خان شيخون لا تنتهك أى اتفاق روسى تركىالإثنين، 26 أغسطس 2019 03:30 م
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين ، إن العملية العسكرية التى تنفذها القوات السورية فى مدينة خان شيخون السورية لا تنتهك أى اتفاق بما فيه الاتفاقات بين روسيا وتركيا بشأن تأسيس منطقة خفض تصعيد فى إدلب.
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