كل ما تريد معرفته عن استخراج قسيمة الطلاق والمستندات المطلوبة

يتساءل البعض عن المستندات المطلوبة، للحصول على قيد طلاق ورقي، و"اليوم السابع" يوضح المستندات المطلوبة فى النقاط التالية.
"الإجراءات"
1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.
2-تقديم الطلب للموظف المختص.
3-استلام الوثيقة في ذات الوقت.
"المعايير المؤهلة للمتقدم للحصول على الخدمة"
1-صاحب القيد شخصيًا.
2-أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثالثة لصاحب القيد شخصيًا.
3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن
"المستندات المطلوبة"
1-نموذج "40."
2-نموذج رقم "22أ".
3-قسيمة الطلاق أو صورة ضوئية لها.
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