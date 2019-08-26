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كل ما تريد معرفته عن استخراج قسيمة الطلاق والمستندات المطلوبة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:57 ص
كل ما تريد معرفته عن استخراج قسيمة الطلاق والمستندات المطلوبة خلافات زوجية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض عن المستندات المطلوبة، للحصول على قيد طلاق ورقي، و"اليوم السابع" يوضح المستندات المطلوبة فى النقاط التالية.

 

"الإجراءات"

 

1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.

 

2-تقديم الطلب للموظف المختص.

 

3-استلام الوثيقة في ذات الوقت.

 

"المعايير المؤهلة للمتقدم للحصول على الخدمة"

 

1-صاحب القيد شخصيًا.

 

2-أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثالثة لصاحب القيد شخصيًا.

 

3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن

 

"المستندات المطلوبة"

 

1-نموذج "40."

 

2-نموذج رقم "22أ".

 

3-قسيمة الطلاق أو صورة ضوئية لها.

 

 

 


قسيمة طلاق

الاحوال المدنية

المستندات المطلوبة لقسيمة الطلاق

القانون المصرى

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