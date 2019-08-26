كل ما تريد معرفته عن استخراج قسيمة الطلاق والمستندات المطلوبة

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض عن المستندات المطلوبة، للحصول على قيد طلاق ورقي، و"اليوم السابع" يوضح المستندات المطلوبة فى النقاط التالية.

"الإجراءات"

1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2-تقديم الطلب للموظف المختص.

3-استلام الوثيقة في ذات الوقت.

"المعايير المؤهلة للمتقدم للحصول على الخدمة"

1-صاحب القيد شخصيًا.

2-أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثالثة لصاحب القيد شخصيًا.

3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن

"المستندات المطلوبة"

1-نموذج "40."

2-نموذج رقم "22أ".

3-قسيمة الطلاق أو صورة ضوئية لها.