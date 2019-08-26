الرئيسية تقارير مصرية كسر ماسورة مياه بشارع فى العمرانية بالجيزة والحى يدفع بفرق الصيانة الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:18 م كسر ماسورة مياه - أرشيفية كتب سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهد شارع سيد صالح المتفرع من شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، فى محافظة الجيزة كسر ماسورة مياه قطر 100 ملم ما أدى إلى غرق الشارع وغلق المياه المغذية للخط، وقطع المياه عن الشارع. وتجرى الآن أعمال الصيانة، للكسر، كما دفع حى العمرانية بسيارة لشفط المياه وحفار للكشف عن مكان كسر الماسورة لإصلاحها، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى. مياه الشرب قطع المياه العمرانية شارع مستشفى الصدر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قطع المياه عن مدينة بنها يوم الأربعاء لمدة 8 ساعات لغسيل وتظهير الشبكات الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:07 م قطع المياه بميت غمر ودقادوس بالدقهلية غدا 5 ساعات لغسيل الشبكات الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:52 م قطع المياه عن مدينة قليوب لمدة 4 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور الثلاثاء الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:39 ص اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:00 ص قطع المياة عن بعض المناطق بالهرم غداً لمدة 8 ساعات الخميس، 22 أغسطس 2019 04:51 م اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها لمدة 3 ساعات لغسل الشبكات بالكلور الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:04 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ" علاج الأورام والجزر المنعزلة إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر "ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو" "بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط" المزيد من Trending Plus
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