قطع المياه عن مدينة قليوب لمدة 4 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور الثلاثاء

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قليوب، الثلاثاء المقبل، الموافق 28 أغسطس الجارى، لمدة 4 ساعات، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم، وذلك لعمل الصيانة بمحطة المياه المرشحة بكوم أشفين.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.