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قطاع السياحة التونسى يحقق زيادة 46% حتى أغسطس الجارى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:00 ص
قطاع السياحة التونسى يحقق زيادة 46% حتى أغسطس الجارى السياحة فى تونس
كتبت آمال رسلان

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يسير قطاع السياحة التونسى بخطى ثابتة نحو النمو منذ بداية العام الجاري على الرغم من الهزات السياسية العنيفة التى عاشتها البلاد وعمليات إرهابية هزت مناطق مهمة بالعاصمة التونسية، حيث حققت إيرادات قطاع السياحة التونسية زيادة حتى 20 أغسطس الجارى بلغت 46%.

وكشفت بيانات البنك المركزى التونسى عن التطور الملحوظ فى قطاع السياحة منذ بداية العام 2019، حيث بلغت نسبة زيادة الإيرادات السياحية 46% حتى نهاية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 أغسطس، وبلغت إيرادات قطاع السياحة نحو 3.5 مليار دينار، مقابل 2.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2018.

وأكد البنك المركزى أن هذا النمو شمل إجمالي إيرادات العمل الذي انتقل إلى 3 مليارات دينار يوم الثلاثاء الماضي، من 2.6 مليار دينار يوم 20 أغسطس من عام 2018، بزيادة نسبتها 15%.

وأفاد المركزي التونسي، بأن هذا النمو مكَّن من تحسين صافي الإيرادات بالعملة الصعبة ليبلغ 17.5 مليار دينار.

وتتوقع وزارة السياحة التونسية أن يتجاوز حجم العائدات المالية من القطاع السياحي حدود أربعة مليارات دينار تونسي (نحو 1.3 مليار دولار) مع نهاية العام الحالي، وأن عدد السياح الذين سيزورون تونس سيتجاوز تسعة ملايين سائح، مقابل نحو ثمانية ملايين سائح خلال الموسم السياحي الماضي.

كما أكدت وزارة السياحة أن النتائج المحققة خلال هذا الموسم السياحي ستفوق الأرقام المسجلة خلال موسم 2010، ويعود ذلك بالأساس إلى تسجيل عودة مهمة للأسواق السياحية التقليدية، خاصة الأسواق الألمانية والفرنسية والإيطالية وباقي الأسواق الأوروبية، وزيادة الوافدين من هذه الأسواق السياحية بنسبة 22%.

 

 


تونس

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السياحة فى تونس

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