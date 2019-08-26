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فيضانات تجتاح مناطق فى جنوب شرقى موريتانيا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:53 م
فيضانات تجتاح مناطق فى جنوب شرقى موريتانيا موريتانيا ارشيفية
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غمرت مياه الأمطار والسيول الجارفة بعض مدن وقرى جنوب شرقي موريتانيا.
 
وذكرت صحف محلية، اليوم الاثنين، أن الأمطار هطلت بشكل كثيف اليوم على مدينة سيلبابي وبعض المدن والقرى التابعة لها خلفت قتيلًا وبعض المفقودين وتركت الكثيرين بدون مأوى.
 
وذكرت شبكة الاتصال بوزارة الداخلية الموريتانية، أن مناطق واسعة شهدت هطول أمطار غزيرة، حيث سجلت ما يناهز مائتي ملم في قرية أمبدي كابة وهو رقم قياسي غير مسبوق و150 ملم في منطقة غابو وتجاوزت 100 ملم في عشرات المناطق الأخرى.
 
وذكرت صحيفة الوطن الموريتانية - في موقعها الإلكتروني - أن مياه الأمطار غمرت الشوارع وهددت المنازل، إثر تساقط كميات معتبرة من الأمطار على المدينة ومناطق أخرى، ما يهدد بكارثة خصوصًا بعد أن شلت الأمطار حركة السير في عموم المحافظة.
 
وتحدثت مصادر محلية عن مقتل طفل واعتبار آخرين في عداد المفقودين، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها بعض القرى في الجنوب الشرقي الموريتاني.
 
وأضافت المصادر أن السيول التي شهدتها المنطقة أدت إلى سقوط بعض المنازل وقطعت السيول الطريق الرابط بين مدينتي أمبود ومدينة سيلبابي.

موريتانيا

وزارة الداخلية الموريتانية

الأمطار

السيول

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