فيديو.. لحظة مداهمة مصنع غير مرخص لتصنيع الأعلاف بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مصنع دون ترخيص للأعلاف بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وجاءت الحملات الأمنية فى إطار الجهود المتواصلة لضبط المصانع غير المرخصة التى تنتج بعض المواد مجهولة المصدر.
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مصنع دون ترخيص للأعلاف بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وجاءت الحملات الأمنية فى إطار الجهود المتواصلة لضبط المصانع غير المرخصة التى تنتج بعض المواد مجهولة المصدر.
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