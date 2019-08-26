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فيديو.. عضو شعبة السيارات: الأسعار شهدت انخفاضاً خلال الأشهر الماضية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:03 م
فيديو.. عضو شعبة السيارات: الأسعار شهدت انخفاضاً خلال الأشهر الماضية سيارات داخل الميناء- أرشيفية
كتب عامر مصطفى

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قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن أسعار السيارات شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف عبد الجواد ، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «سوق السيارات يشهد حركة بيع وشراء غير عادية، بدليل عرض معظم موديلات 2020»، معلقاً «حملة خليها تصدي ملهاش أي تأثير».

 

ومن جانبه نفى محمد شتا، المتحدث الرسمى لحملة خليها تصدي، انتعاش سوق السيارات، قائلاً «موديلات 2017 ما زالت متواجدة، والحديث حول طرح موديلات 2020 غير صحيح»، مشيرا إلى أنه أسعار السيارات لم تنخفض بالرغم من تراجع سعر الدولار منذ قرار التعويم ، مؤكدا أن أسعار موديلات 2020 مبالغ فيها، وليست طبيعية كما يروج البعض، مختتما «خليها تصدي أصبحت أقوى من الماضي، ومازلت تحقق أغراضها».


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