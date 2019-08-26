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فيديو ...تعرف على نسب تنفيذ مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:06 م
فيديو ...تعرف على نسب تنفيذ مشروعات مدينة المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة
كتب أحمد حسن

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أعدت وزارة الإسكان، فيديو عن المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، والتى جاء فى مقدمتها مشروع جنة للإسكان الفاخر، الذى وصلت متوسط نسبة تنفيذ الهيكل الخراسنى لنحو 80%، فيما وصلت نسبة تنفيذ الهيكل الخرسانى لمشروع سكن مصر لـ95 %، وتم تشطيب بعض الواجهات الخارجية للعمارات.

وأوضح الفيديو، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها أيضا منها منطقة الكورنيش، ومنطقة الفيلات، والبنية التحتية الجارى تنفيذها.

وتتضمن المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة،  تنفيذ 4704شقة بـ"سكن مصر"، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة (468 عمارة) بـ"JANNA"، وجارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات.

وتم الانتهاء من الكورنيش الشرقى بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م، إلى 55%.

وأشار المهندس محمد رجب، المشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه تم عمل الجسات واعتماد الخوازيق لتنفيذ برجين، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة (58 عمارة) ذات طابع ساحلى، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع إلى 24%، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى، و8 أسواق تجارية، ومركز طبى، وجارٍ الإعداد للبدء فى تنفيذ بعض الكليات بجامعة المنصورة، والتى تبلغ مساحتها 67 فداناً جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 متراً من المرحلة الأولى، وتضم الجامعة (كليات: القانون الدولي، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض)، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى.

وأضاف، أن المساحة الإجمالية للمدينة 6270 فداناً، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى الجارى تنفيذ المشروعات بها حالياً 2063 فداناً.

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه المنصوره الجديده

مشروعات مدينه المنصوره الجديده

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