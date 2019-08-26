طلاب الثانوية ينتهون من امتحان الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة الدور الثانى

كتب ـ محمود طه حسين

انتهى قبل قليل طلاب الثانوية العامة دور ثان، من أداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، فى آخر أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى.

وأدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5784 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5095 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6442 طالب وطالبة.