طلاب الثانوية ينتهون من امتحان الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة الدور الثانى

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات، وانتهت رسميا اليوم الإثنين 26 أغسطس.
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وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات، وانتهت رسميا اليوم الإثنين 26 أغسطس.
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