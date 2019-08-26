طلاب الثانوية العامة دور ثان: امتحان الجيولوجيا والفلسفة سهل

أكد طلاب الثانوية العامة دور ثان والذين أدوا امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق أن أسئلة الجيولوجيا واضحة وتناولت أجزاء المنهج وخاطبت الطالب صاحب المستوى المتوسط، موضحين أن الاختيار من متعدد كان سهلا وايضا الأسئلة المقالية.
وبالنسبة لمستوى امتحان الفلسفة والمنطق، أكد الطالب عبده فهمى، أن الأسئلة من كتاب المدرسة وصياغة الأسئلة وترتيبها داخل كراسة الامتحان متناسق مع صياغة وترتيب المنهج الدراسى، موضحا أنها أسهل من امتحان الدور الأول.
وأشار الطالب إلى أن ختام امتحان الدور الثانى مسك، مضيفا أنه أدى امتحان الفلسفة بكل راحة نظرا لوضوح وسهولة الامتحان.
من جانبها أكدت اللجان الفنية لواضعى امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة أنها لم تتلقى شكاوى من صعوبة الامتحان والأسئلة من الكتاب ووفق مواصفات الورقة الامتحانية، موضحة أن صياغة الأسئلة واضحة واجاباتها محددة ودقيقة لا تحتمل أكثر من إجابة على الجزئية الواحدة.
وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.
التربية والتعليم، الثانوية العامة، امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، الدور الثانى للثانوية العامة 2019، امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة دور ثان، امتحان الاستاتيكا دور ثان للثانوية العامة،امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة دور ثان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة