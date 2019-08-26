طلاب الثانوية العامة دور ثان: امتحان الجيولوجيا والفلسفة سهل

وبالنسبة لمستوى امتحان الفلسفة والمنطق، أكد الطالب عبده فهمى، أن الأسئلة من كتاب المدرسة وصياغة الأسئلة وترتيبها داخل كراسة الامتحان متناسق مع صياغة وترتيب المنهج الدراسى، موضحا أنها أسهل من امتحان الدور الأول.

وأشار الطالب إلى أن ختام امتحان الدور الثانى مسك، مضيفا أنه أدى امتحان الفلسفة بكل راحة نظرا لوضوح وسهولة الامتحان.

من جانبها أكدت اللجان الفنية لواضعى امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة أنها لم تتلقى شكاوى من صعوبة الامتحان والأسئلة من الكتاب ووفق مواصفات الورقة الامتحانية، موضحة أن صياغة الأسئلة واضحة واجاباتها محددة ودقيقة لا تحتمل أكثر من إجابة على الجزئية الواحدة.