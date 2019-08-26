سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية العامة دور ثان: امتحان الاستاتيكا فى مستوى الطالب المتوسط

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:27 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان: امتحان الاستاتيكا فى مستوى الطالب المتوسط امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات امتحان مادة الاستاتيكا حيث أكد الطلاب سهولة الأسئلة وفى مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب عمر أدهم بلجنة رفاعة الطهطاوى الثانوية إن الامتحان به جزئيات صعبة ولكن مستوى الأسئلة متوسط من حيث الصعوبة، موضحا أن الوقت كافى ووفرت اللجنة الأجواء المناسبة لأداء الامتحان دون مشكلات.

وانطلقت  السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة  فى جميع المحافظات.

 

 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة دور ثان

امتحان الاستاتيكا دور ثان للثانوية العامة

امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة دور ثان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لطلاب الثانوى العامة.. 8 معلومات حول مضمون التطوير فى التقييم المعدل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:07 ص

امتحان مادة الديناميكا فى الدور الثانى للثانوية العامة يمر بسلام.. الأسئلة من الكتاب.. ضبط واقعة غش باستخدام المحمول.. وانتهاء تصحيح كراسات اختبارات الأسبوع الأول من ماراثون الثانوية العامة

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:19 م

7092 طالبا بالثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الإقتصاد

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:51 ص

طلاب الثانوية العامة دور ثان: امتحان الديناميكا أسهل من أسئلة الدور الأول

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة