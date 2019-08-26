طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وشديد الحرارة فى الكويت

كتب محمد تهامى زكى

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، هطول الأمطار الرعدية فى بعض المناطق، حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً شرقاً، قد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

وبالنسبة لحركة الرياح، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية (18 – 28 كم/س) بوجه عام، تصل إلى 38كم/س أحياناً، وحالة الخليج العربى خفيف إلى متوسط الموج، وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج.



الإمارات

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى الكويت، أن طقس اليوم شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة فى النهار، أما ليلا حار نسبيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة: 47 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، بأن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين، اليوم الاثنين، سيكون حارًا ورطبًا، والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا بعد الظهيرة، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، بينما تبلغ الرطوبة النسبية العظمى 90 % و الصغرى 30%.