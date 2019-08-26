سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وشديد الحرارة فى الكويت

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وشديد الحرارة فى الكويت الطقس فى الخليج
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، هطول الأمطار الرعدية فى بعض المناطق، حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.

السعودية
السعودية

 

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً شرقاً، قد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

وبالنسبة لحركة الرياح، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية (18 – 28 كم/س) بوجه عام، تصل إلى 38كم/س أحياناً، وحالة الخليج العربى خفيف إلى متوسط الموج، وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات
الإمارات

 

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى الكويت، أن طقس اليوم شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة فى النهار، أما ليلا حار نسبيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة: 47 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى.

الكويت
الكويت

 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، بأن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين، اليوم الاثنين، سيكون حارًا ورطبًا، والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا بعد الظهيرة، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، بينما تبلغ الرطوبة النسبية العظمى 90 % و الصغرى 30%.

البحرين
البحرين

 


الطقس فى الخليج

الطقس

حالة الطقس

طقس الخليج

الكويت

الامارات

السعودية

البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى بالسعودية 44 درجة

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:00 ص

طقس الخليج .. ارتفاع درجات الحرارة و الإمارات 44 درجة مئوية

السبت، 24 أغسطس 2019 08:00 ص

طقس الخليج.. سقوط أمطار على مكة وغائم جزئيا فى الامارات وحار فى البحرين

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:30 ص

طقس الخليج.. سقوط أمطار رعدية على مكة وارتفاع درجات الحرارة فى البحرين

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:41 ص

طقس الخليج.. توقعات بسقوط أمطار فى السعودية وارتفاع الحرارة فى البحرين

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:00 ص

طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة وركامية فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أمريكا تفرض الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية حادثة سالزبورى

أمريكا تفرض الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية حادثة سالزبورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة