سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 4336 هاربا من أحكام وتحصيل 122376 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:26 ص
ضبط 4336 هاربا من أحكام وتحصيل 122376 غرامات فى حملة أمنية بالغربية ضبط متهمين - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4336 متهما، منهم 1310 حكما جزئيا، و 151 حكم مستأنف، و 2809 حكم غرامات، 55 حكم مخالفات، وضبط 11 متهمين هاربين من جناية كما تم تحصيل 122 ألفا 376 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


مدير امن الغربية

ضبط متهمين

حملة امنية

ضبط الخارجين عن القانون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أمريكا تفرض الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية حادثة سالزبورى

أمريكا تفرض الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية حادثة سالزبورى

إنتر ميلان يستهل مشواره فى الدوري الإيطالي بمواجهة سهلة ضد ليتشي

إنتر ميلان يستهل مشواره فى الدوري الإيطالي بمواجهة سهلة ضد ليتشي

مش بس خسارة الوزن.. اعرفى فوائد تناول الزبادى قبل النوم

مش بس خسارة الوزن.. اعرفى فوائد تناول الزبادى قبل النوم

الجيش الألمانى يبحث عن لاعبى كمبيوتر لتجنيدهم.. اعرف التفاصيل

الجيش الألمانى يبحث عن لاعبى كمبيوتر لتجنيدهم.. اعرف التفاصيل

واجب المدرسة يعرض الطفل لمشاكل صحية وزيادة الوزن

واجب المدرسة يعرض الطفل لمشاكل صحية وزيادة الوزن

طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إزاى تحمى نفسك من ضربة الشمس وطرق الوقاية؟

إزاى تحمى نفسك من ضربة الشمس وطرق الوقاية؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة