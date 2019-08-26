سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 3 عاطلين كونو تشكيلا عصابيا لسرقة الدرجات البخارية فى المنوفية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:38 ص
ضبط 3 عاطلين كونو تشكيلا عصابيا لسرقة الدرجات البخارية فى المنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات البخارية مكون من ثلاثة أشخاص، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد من ضبط كلا من  هـ . م . ع . 21 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز قويسنا ، ع . ع . ع . ا 21 عاما  عاطل ومقيم بدائرة المركز، ع . ش . ع . ع  19 عاما عاطل ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجتهم اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع سرقة مقيد بهم محاضر سابقة وتم ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها وعددها 10 دراجات بخارية وتحرر عن ذلك المحضراللازم وجارى العرض على النيابة.

 

 


المنوفيه

امن المنوفيه

مركز قويسنا

تشكيل عصابى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة