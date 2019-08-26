ضبط 3 عاطلين كونو تشكيلا عصابيا لسرقة الدرجات البخارية فى المنوفية

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد من ضبط كلا من هـ . م . ع . 21 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز قويسنا ، ع . ع . ع . ا 21 عاما عاطل ومقيم بدائرة المركز، ع . ش . ع . ع 19 عاما عاطل ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجتهم اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع سرقة مقيد بهم محاضر سابقة وتم ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها وعددها 10 دراجات بخارية وتحرر عن ذلك المحضراللازم وجارى العرض على النيابة.