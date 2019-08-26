ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدر الحشيش قبل ترويجه على المتعاطين بالضبعة

مطروح - حسن مشالي

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة، من ضبط 3 متهمين و بحوزة كل منهم كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على المتعاطين، وضبط بحوزة أحدهم سلاحاً نارياً.

تلقي اللواء رضا العمدة مدير امن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة، من ضبط "هشام س ا"- مواليد 1987، عاطل، مقيم في مطروح- أثناء استقلاله سيارة ماركة فيرنا بدون لوحات معدنية وبحوزته سلاحا ناريا، عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12مم وعدد من الطلقات ذات العيار وطربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 250

كما تم ضبط "رمضان م م"- 20 سنة، عاطل، مقيم في مطروح- و "محمد ع ا "- 20 سنة، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزتهما 12 قطعه من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 160 جرام، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والسلاح والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.