سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدر الحشيش قبل ترويجه على المتعاطين بالضبعة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:33 ص
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدر الحشيش قبل ترويجه على المتعاطين بالضبعة مخدر الحشيش - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة، من ضبط 3 متهمين و بحوزة كل منهم كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على المتعاطين، وضبط بحوزة أحدهم سلاحاً نارياً.

تلقي اللواء  رضا العمدة مدير امن مطروح، إخطارا  بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة، من ضبط "هشام س ا"- مواليد 1987، عاطل، مقيم في مطروح- أثناء استقلاله سيارة ماركة فيرنا بدون لوحات معدنية وبحوزته سلاحا  ناريا، عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12مم وعدد من الطلقات ذات العيار وطربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 250

كما تم ضبط "رمضان م  م"- 20 سنة، عاطل، مقيم في مطروح-  و "محمد ع ا "- 20 سنة، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزتهما 12 قطعه من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 160 جرام، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار،  وتم التحفظ على المتهمين والسلاح والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.

 


محافظة مطروح

ضبط حشيش

مواد مخدرة

قسم شرطة الضبعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة