ضبط 13 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 13 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع لتصنيع الطحينة بالمرج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير شرطة التموين بالعاصمة ، مفاده ضبط مسئول مصنع "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة المرج ، لإنتاج وتصنيع السلع الغذائية "الطحينة" مستخدماً خامات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها بيانات.

تم ضبط (4) أطنان "طحينة" منتج نهائى ، معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، (9) أطنان "دقيق – سمسم – فول سودانى – زيت طعام – مستلزمات إنتاج" بدون مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.