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ضبط 10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:20 م
ضبط 10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم والقليوبية - فريق المحافظات

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور، 10سائقين من قائدى السيارات النقل والأجرة والملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له، بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 11 حالة إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "ابراهيم.ا.م"39 عام سائق مقيم شمال سيناء و"حسين.ع.ا"39 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية، و"مصطفى.ج.ك"31 عام بدون عمل مقيم بئر العبد شمال سيناء، و"احمد.م.م"29 عام دبلوم صنايع مقيم دائرة مركز القصاصين، و"احمد.ع.أ"38 عام سائق مقيم السعيدية، و"سمير.ش.ع"39 عام عامل مقيم القصاصين، و"محمد.أ.م"38 عام سائق مقيم دائرة مركز ابوصوير، و"شاهين.م.م"21 عام سائق مقيم السبع ابار، و"حمادة.أ.م"36 عام بدون عمل مقيم ابوخروع، و"سامح.ا.م"32 عام سائق مقيم السويس.  

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانب آخر، القت مباحث القليوبية القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية و300 جرام حشيش ومبلغ مالي، بعد مطاردة مع الشرطة أطلق خلالها عدة طلقات نارية على قوات الأمن.

البداية بورود معلومات تفيد باختباء عنصرا إجراميا هاربا من 4 قضايا مخدرات وسلاح بقرية ميت العطار بدائرة مركز بنها ، وتم عرض المعلومات على اللواء طارق عجيز مدير الأمن، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى" ع. ا'28 سنة سبق إتهامه في 4 قضايا مخدرات وسلاح ومحكوم عليه في جناية سرقة وسلاح وذخيرة بالسجن 10 سنوات مطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا.
 
وتمكن المقدم أحمد كمال أبو العز من استيقاف المتهم لضبطه، إلا أن المتهم أسرع هاربا وأطلق أعيرة نارية صوب القوات في الهواء غير أن القوات طاردته ونجحت فى القبض عليه وبحوزته بندقية آلية بخزينتها 20 طلقة و300 جرام حشيش ومبلغ 1100 جنيه، أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.
 
بالكشف عنها تبين أنه مبلغ بسرقتها وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والدراجة لتسهيل تنقلاته وأقر بشراءه الدراجة البخارية من شخص مجهول وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة للتحقيق.
 
كما نجحت مباحث المخدرات بمديرية أمن القليوبية، فى القبض علي سائق بحوزته 10 كيلوجرام بانجو داخل "توك توك" بمدينة كفر شكر، قبل ترويجها على عملائه تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق. 
 
البداية بورود معلومات سرية للعميد وائل نبيل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقليوبية، تفيد بقيام سائق بترويج مخدر البانجو على عملائه بدائرة مركز كفر شكر.
 
وتمكن المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث كفر شكر، من ضبط المتهم ك. س 27 سنة ،سائق، قرب مسكنه بناحية اسنيت دائرة مركز كفر شكر، أثناء استقلاله "توك توك" بدون لوحات معدنية، وبحوزته 160 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن 10 كيلوجرامات ومبلغ مالي
 
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والـ"توك توك" لتسهيل تنقلاته خلال تعامله مع عملائه، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

امن الاسماعيلية

حملة مرورية

مباحث المرور

تعاطى المخدرات

عاطل

بنها

مديرية امن القليوبية

ميت العطار

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