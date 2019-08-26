ضبط 10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

تلقى اللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له، بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 11 حالة إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "ابراهيم.ا.م"39 عام سائق مقيم شمال سيناء و"حسين.ع.ا"39 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية، و"مصطفى.ج.ك"31 عام بدون عمل مقيم بئر العبد شمال سيناء، و"احمد.م.م"29 عام دبلوم صنايع مقيم دائرة مركز القصاصين، و"احمد.ع.أ"38 عام سائق مقيم السعيدية، و"سمير.ش.ع"39 عام عامل مقيم القصاصين، و"محمد.أ.م"38 عام سائق مقيم دائرة مركز ابوصوير، و"شاهين.م.م"21 عام سائق مقيم السبع ابار، و"حمادة.أ.م"36 عام بدون عمل مقيم ابوخروع، و"سامح.ا.م"32 عام سائق مقيم السويس.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانب آخر، القت مباحث القليوبية القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية و300 جرام حشيش ومبلغ مالي، بعد مطاردة مع الشرطة أطلق خلالها عدة طلقات نارية على قوات الأمن.