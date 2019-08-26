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ضبط كمية من مخدر الشابو بحوزة عامل بجرجا سوهاج بقصد الإتجار

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:52 م
ضبط كمية من مخدر الشابو بحوزة عامل بجرجا سوهاج بقصد الإتجار المتهم والمضبوطات
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز جرجا، برئاسة الرائد عزت سليمان رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على عامل بحوزته كمية من مخدر الشابو، وذلك بقصد الإتجار.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد بقيام عامل بالإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، والمقدم إبراهيم الشحات مفتش مباحث المركز، وقاده الرائد عزت سليمان رئيس مباحث المركزوالنقيب أحمد مصطفى معاون المباحث.

تم عمل عدة أكمنه ثابته ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط أحمد . ب . ع 25 سنة عامل ويقيم بناحية قرية المجابره دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الشابو ومبلغ مالى .

تم مواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2544 إدارى مركز جرجا وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

شابو

جرجا

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