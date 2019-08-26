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ضبط شقيقين بحوزتهما 123 تذكرة هيروين وطبنجة بطنطا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:44 م
ضبط شقيقين بحوزتهما 123 تذكرة هيروين وطبنجة بطنطا المتهمين والمضبوطات
الغربية – مصطفى عادل

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تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والمقدم احمد الهرميل مفتش الإدارة المركزية بطنطا، من ضبط شقيقين مسجلين جنائيا وبحوزتهما 123 تذكرة هيروين وطبنجة ومطواة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والنقيب محمود عبد الجواد معاون المباحث، من ضبط المتهمين"م.ص.م" 35سنة  عاطل، وشقيقه" أ ص. م. " 28 سنة عاطل مسجلين جنائيا، وبحوزتهما 123 تذكرة هيروين بقصد الاتجار وطبنجة ومطواة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

متهمين
 

مدير امن الغربية

هيروين

طنطا

مباحث الغربية

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