ضبط شقيقين بحوزتهما 123 تذكرة هيروين وطبنجة بطنطا

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والنقيب محمود عبد الجواد معاون المباحث، من ضبط المتهمين"م.ص.م" 35سنة عاطل، وشقيقه" أ ص. م. " 28 سنة عاطل مسجلين جنائيا، وبحوزتهما 123 تذكرة هيروين بقصد الاتجار وطبنجة ومطواة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



