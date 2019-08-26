ضبط سيدة لانتحالها صفة أستاذ جامعة للنصب على المواطنين

تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من 3 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية بقيام إحدى السيدات موظفة بإحدى المستشفيات بالإسكندرية - مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل) بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية مختلفة منتحلة صفة دكتور جامعى بإحدى الجامعات، حيث زعمت قدرتها على تعيينهم بوظائف حكومية بجهات مختلفة، ولم تلتزم بذلك وتهربت من سداد المبالغ المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات قيام المذكورة بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المبلغين وآخرين تحت ذات الزعم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.