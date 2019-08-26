ضبط سائق وعاطل بحوزتهما أقراص مخدرة وحشيش وطلقات نارية فى سوهاج

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته مفادها حيازه سائق وعاطل للمواد المخدرة وبعض الذخائر.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أحمد عبدالله رئيس فرع بحث الشرق وقاده الرائد كريم أحمد علام رئيس مباحث ساقلته.

تم عمل عدة أكمنه ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط محمد . ص . م . ه 30 سنة سائق ويقيم بلصفورة دائرة مركز سوهاج أثناء تواجدة بدائرة مركز ساقلته وبحوزته 90 قرص مخدر و2 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواه قرن غزال ومبلغ مالى 1320 جنيها بمواجهة المتهم عما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات أعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع والهاتف المحمول للإتصال بالعملاء والمبالغ المالية حصيلة البيع.

كما أسفرت الجهود أيضا عن ضبط خليفة .ع . م . خ 26 سنة عاطل ويقيم بدائرة ساقلته وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت حوالى واحد كيلو جرام وتم ضبط 2 خزينة لبندقية الية و42 طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبمواجهة المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.