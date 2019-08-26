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صور.. نقل وكالة الخضار بالإسكندرية إلى "أم زغيو" غربا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:14 م
صور.. نقل وكالة الخضار بالإسكندرية إلى "أم زغيو" غربا اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين متير

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تفقد اليوم اللواء أحمد بسيونى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء عماد يوسف رئيس حى العجمى وبرفقتهم التنفيذيين بالحى منطقة أم زغيو، حيث الأرض المخصصة بمنطقة أم زغيو لإنشاء منطقه لوجستية، وذلك بهدف رفع العبء عن المواطنين محدودى الدخل.

 

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أنه من المقرر نقل سوق الخضار والفاكهة الكائن بمحور المحمودية إلى المنطقة اللوجستية، حيث أن تلك المنطقه مخصصة بموجب قرار المجلس التنفيذى رقم 9 الصادر بجلسة 23-5-2018 وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء ونقل سوق الخضار والفاكهة من محور المحمودية إلى منطقة أم زغيو.

 

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أكد أن المنطقة المحددة تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بها، حيث سيتم تقسيمها إلى سوق ووكالة للخضر والفاكهة على مساحة 40 فدانا، والمساحة الأخرى سيتم تحويلها إلى منطقة لوجيستية، مؤكدا أن الوكالة الجديدة سوف تنشأ بتصميمات على أعلى مستوى.

 

اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية (1)
اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية 
اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية (2)
اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية 
اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية (3)
اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية

 


الاسكندرية

وكالة الخضار بالحضرة

محور المحمودية

العجمى

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