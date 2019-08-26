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صور.. موجة سخرية للإسرائيليين من وزير الدفاع الأسبق بسبب شنبه

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:30 م
صور.. موجة سخرية للإسرائيليين من وزير الدفاع الأسبق بسبب شنبه بيرتس
كتب- هاشم الفخرانى

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شهدت منصات التواصل الاجتماعى فى إسرائيل حالة من السخرية من وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق عمير بيرتس بعد قيامه بحلق شنبه المميز لوجه طيلة العشرين عاما الماضية.

 

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نتنياهو بشنب بيرتس

 

وخمن نشطاء إسرائيليون السبب وراء حلق "بيرتس" لشنبه ، حيث قال أحد النشطاء ربما تكون مداعبة للناخب الإسرائيلى قبل الانتخابات التى ستكون فى 17 سبتمبر المقبل، لاسيما الفتيات القاصرات أو النساء .

 

بيرتس
بيرتس

 

ومن النشطاء من رأى أن"بيرتس" أهدى نتنياهو شنبه، فى إشارة إلى رغبته فى الحصول على حقيبة وزارية فى الحكومة الجديدة حال فوز حزب الليكود فى انتخابات الكنيست.

 

بيرتس
بيرتس

 

كما رأى العديد من النشطاء أن "بيرتس" يرغب فى أن يظهر بشكل جديد مغاير للجمهور الإسرائيلى ينسيهم جرائم الفساد المالى السابقة  التى لاحقته.


اسرائيل

عمير بيرتس

تل ابيب

بنيامين نتنياهو

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