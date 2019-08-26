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صور.. منتجع "ترامب " مرشح لاستضافة القمة المقبلة لـ " G7 "

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:54 م
صور.. منتجع "ترامب " مرشح لاستضافة القمة المقبلة لـ " G7 " منتجع ترامب ناشونال دورال
كتب مصطفى عنبر

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيستضيف على الأرجح قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقبلة في إحدى المنتجعات التي يمتلكها، وهو منتجع (ترامب ناشونال دورال) للجولف قرب ميامي، لكنه أصر على أنه لن يتربح بشكل شخصي من اختيار منتجع يملكه كمقر للقمة.

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وتتبادل دول المجموعة استضافة القمة وعادة ما تختار مواقع تبرز مناطق ذات جمال طبيعي،  وقال ترامب إن المنتجع الذي يقع في ولاية فلوريدا اختيار مثالي بسبب مساحته وقربه من مطار ميامي الدولي.

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وأضاف ترامب ، خلال قمة هذا العام في منتجع بياريتس الساحلي الفرنسي "يحبون موقع الفندق وتعجبهم حقيقة أنه مجاور للمطار لسهولة (التنقل)"، وأشار إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد ، لكنه قال "لم نفكر في أي مكان آخر يقترب من منافسته.. خاصة عندما تأخذ الموقع في الاعتبار".

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وفي مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الاثنين، قال ترامب ، إنه لن يستفيد بأي شكل مباشر من استضافة قمة المجموعة في منتجعه للجولف وقال "من وجهة نظري لن أجني أي أموال".

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يستضيف المنتجع، الذي تبلغ مساحته نحو 800 فدان بفلوريدا، 4 ملاعب جولف، بينها ملعب ذا بلو مونستر الذي تقام فيه بطولات الجولة الأمريكية للاعبين المحترفين كل عام، واشترى ترامب المنتجع بمبلغ 150 مليون دولار عام 2012.

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