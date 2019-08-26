صور.. غلق وتشميع المحلات المخالفة والغير مرخصة شرق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى شرق الإسكندرية حملات مسائية لإزالة الاشغالات وغلق المحلات المخالفة والغير مرخصة، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة قام حي شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان بشن حملة مكبرة

وأشار بيان صادر اليوم ، إلى أن لجنة الغلق قد قامت بتشميع وغلق مطعم الكائن 35 ش مصطفى كامل منطقة سموحه وكذلك محل الكائن 37 ش مصطفى كامل سموحة.

كما قامت إدارة اشغال الطريق بإزالة الاشغالات بشارع مصطفي كامل منطقة سموحة ورفع عربات وفروشات الباعة الجائلين التي تفترش الرصيف ورفع اشغالات الكافيهات وتم تسيير حركة المارة والمرور.

جاءت الحملة بحضور مدير إدارة اشغال الطريق ولجنة الغلق ومعاونيه وبمصاحبة وحدة شرطة مرافق حي شرق ، لاعادة الانضباط بالشارع السكندري واستعادة المظهر الحضارى اللائق.