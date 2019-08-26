صور.. عروض ترفيهية لشخصيات ديزنى لدعم مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "ارسم ضحكة" وذلك للمساهمة فى رسم الابتسامة والبهجة على وجوة مرضى السرطان وذويهم، خلال تلقى جرعات العلاج المختلفة بأقسام المستشفى، وذلك لتقديم الدعم المعنوى اللازم للمرضى من أبناء محافظات الصعيد.

وخلال المبادرة قدم فريق (TOYS TEAM) بالأقصر داخل صالات الانتظار بالمستشفى، عدد من العروض الترفيهية وشخصيات ديزني، والتى تفاعل معها مرضى السرطان ولاقت إعجابهم والتقطوا صورا تذكارية، وذلك فى اطار تقديم الدعم المعنوى لمرضى السرطان وتخفيف عنهم ساعات الانتظار داخل المستشفى.



عروض ترفيهية لشخصيات ديزني لدعم مرضي السرطان

عروض ترفيهية لشخصيات ديزني لدعم مرضي السرطان

عروض ترفيهية لشخصيات ديزني لدعم مرضي السرطان

عروض ترفيهية لشخصيات ديزني لدعم مرضي السرطان

عروض ترفيهية لشخصيات ديزني لدعم مرضي السرطان

عروض ترفيهية لشخصيات ديزني لدعم مرضي السرطان