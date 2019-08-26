صور.. طفل 9 أشهر يقاتل نوعا نادرا من سرطان الخصية بعد اعتقاد الأطباء أنه فتق

كتبت إيناس البنا

يقاتل طفل عمره 9 أشهر نوعًا نادرًا من سرطان الخصية بعد أن وجد والديه وجود ورم غدى نادر في كيس الصفن، وهو ورم نادر وسريع النمو في الجهاز العصبي أو الأنسجة الرخوة.



طفل يعانى من سرطان نادر بالخصية2

ووفقا لتقرير موقع جريدة " ديلى ميل" البريطانية قالت إيما بورجيس ، 36 عامًا والده الطفل إنها ووالده وجودا قطع في الخصيتين في مارس الماضى.

أخذ الزوج ابنهما إلى الأطباء على الفور، حيث اعتقد المسعفون في البداية أنه كان علامة على وجود فتق وهو أمر شائع عند الأطفال، ولكن اتضح أن الطفل لديه ورم غدى ظهارى وهو ورم نادر وسريع النمو في الجهاز العصبي أو الأنسجة الرخوة .



طفل يعانى من سرطان نادر بالخصية 1

قالت والدة الطفل " أخبرنا الأطباء بأن الورم سينخفض إلا انه واصل النمو التفاقم، وفى يونيو الماصى أعدنا الفحص مرة أخرى لنجد أن الومر أصبح صلب للغاية، إلى أن انتهى الأمر بإزالة الورم وخصيته بعد خمسة أيام".

واعتقد الأبوين أنه من غير المحتمل أن يكون سرطانًا لأنه كان صغيراً جدًا ، ولكن بعد أسبوعين تم تشخيصه بأنه ورم غدى المنشأ، وبدأ الطفل فى 9 جولات عصيبة من العلاج الكيميائي بعد التشخيص، الذي يعاني منه كل 21 يومًا.



طفل يعانى من سرطان نادر بالخصية 3

ذكر التقرير أنه قد تم الإبلاغ عن 64 حالة فقط من هذا النوع من السرطان الغدى قبل عام 2015، في حين تم توثيق 8 منها فقط في كيس الصفن.