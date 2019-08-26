صور .. صيانة وإصلاح أسلاك وكشافات أعمدة طريق القاهرة أسوان الزراعى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود، أنه قام خلال الأيام الماضية مسئولى الكهرباء بأعمال إصلاح وصيانة أسلاك وكشافات الإنارة بكافة أعمدة الكهرباء بالطريق الزراعى السريع القاهرة أسوان، وذلك طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالحفاظ ومتابعة الخدمات المقدمه للمواطنين.

ومن جانبه قام الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المدينة، وبرفقته مسئولى إدارة الكهرباء بالمدينة، بالتنسيق مع رؤساء القرى اليوم بإصلاح وصيانه أسلاك وكشافات الإنارة بأعمدة الكهرباء بالطريق السريع القاهرة أسوان، وذلك بدايةً من القرية النوبية شمالاً وحتى نهاية حدود المركز مع قرية الشغب جنوباً.

ويضيف الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المدينة – فى بيان صحفى – أنه جاء ذلك بعد تأثر بعض الكشافات بعد نزول الأمطار والعواصف على أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بالمنطقة، وبدأت إدارة الكهرباء بالمركز اليوم بقرية الطود غرب وقرية منشية النوبة ويجرى إستمرار العمل لخدمة المواطنين.



صيانة وإصلاح أسلاك وكشافات أعمدة طريق القاهرة أسوان الزراعي

صيانة وإصلاح أسلاك وكشافات أعمدة طريق القاهرة أسوان الزراعي



مدينة الطود تجري أعمال لصيانة وإصلاح أسلاك وكشافات أعمدة طريق القاهرة أسوان الزراعي (3)

صيانة وإصلاح أسلاك وكشافات أعمدة طريق القاهرة أسوان الزراعي