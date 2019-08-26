صور.. سكرتير محافظة الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح لبحث مطالب المواطنين وحلها

الأقصر – أحمد مرعى

شهد سكرتير مساعد المحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام المحافظة، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، والذي يعقد بصورة دورية بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك لبحث مطالبهم واحتياجاتهم، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم.

واستمع سكرتير مساعد المحافظة، خلال اللقاء، إلى شكاوى المواطنين ومتطلباتهم والتي شملت أغلبها قطاعات التربية والتعليم والصحة والمرافق والإسكان والبنية التحتية والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، كما استمع إلى مطالب عدد من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور وكلاء الوزارات وممثلي المديريات الخدمية المختلفة، وعدد كبير من المواطنين.

ووجه سكرتير مساعد المحافظة، خلال اللقاء، بدراسة كافة مطالب واحتياجات المواطنين التي تم عرضها، وإيجاد أنسب الحلول العملية لها بما يتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين.



لقاء اليوم المفتوح



لقاء اليوم المفتوح



لقاء اليوم المفتوح