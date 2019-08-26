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صور.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:06 م
صور.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات
كتب محمود راغب

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استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ممثلى وفود الجامعات المصرية الـ 15 وممثلى  وفود الدول العربية الثلاثة المشاركة فى الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية المقامة بجامعة عين شمس فى الفترة من 20 إلى 29 من أغسطس الجارى.

وأعرب الدكتور محمود المتينى، عن سعادته بتنظيم الجامعة للدورة القمية الثلاثين بعد مرور قرابة 18 عام، حيث نظمت الجامعة القمة الأولى والثانية عشر، كما أكد على أهمية هذه اللقاءات الدورية بين جوالة الجامعات المصرية والعربية. 

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة، دعمه الكامل لجميع الأنشطة الطلابية إيماناً منه بطاقات وقدرات الشباب فى صنع التقدم لوطننا الغالى، معربا عن اعتزازه بمشاركة ثلاثة وفود عربية لأول مرة فى تاريخ الدورات القمية وهى وفود من جوالة المملكة العربية السعودية وتونس وليبيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن صالح، مدير المستشفيات الجامعية  و سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة وأسماء خاطر مدير إدارة الجوالة بالجامعة و إسلام سعيد قائد الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية. 

 

رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات الثلاثين بقصر الزعفران (1)
رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات الثلاثين بقصر الزعفران (1)

 

رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات الثلاثين بقصر الزعفران (2)
رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات الثلاثين بقصر الزعفران (2)

 

 

رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات الثلاثين بقصر الزعفران (3)
رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات الثلاثين بقصر الزعفران (3)

 

 

رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات الثلاثين بقصر الزعفران (4)
رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات الثلاثين بقصر الزعفران (4)

 

 

رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات الثلاثين بقصر الزعفران (5)
رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية للجامعات الثلاثين بقصر الزعفران (5)

 


جامعه عين شمس

عين شمس

الجواله

محمود المتينى

رئيس جامعه عين شمس

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