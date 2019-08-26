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صور.. حمة مكثفة لإزالة اشغالات كورنيش النيل بمنطقة الأعصر بدمياط

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:13 م
صور.. حمة مكثفة لإزالة اشغالات كورنيش النيل بمنطقة الأعصر بدمياط إزالة الإشغالات
دمياط - معتز الشربينى

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شنت إدارة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بدمياط، حملة موسعة لازالة الإشغالات والتعديات على كورنيش النيل بمنطقة الاعصر بالمنطقة الواقعة بجوار مديرية أمن دمياط وتم خلال الحملة إزالة اشغالات المقاهى  والتعديات على حرم الطريق العام.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض بتكثيف الحملات على هذه المنطقة لإزالة الاشغالات وعودة الإنضباط إلى هذه المنطقة.
 
وكان سكان العمارات الواقعة بجوار مديرية الأمن ومستشفى التخصصى قد تقدموا بعدة شكاوى بسبب  إنتشار المقاهى واستغلال الأرصفة وكورنيش النيل واستغلال أصحاب محلات بيع السيارات الأرصفة ومنع المارة ، وكذلك استغلال الشقق بالأدوارالأرضية كمحلات فى غير الغرض المخصص لها. 
 
 
إزالة الإشغالات (1)
إزالة الإشغالات 
إزالة الإشغالات (2)
إزالة الإشغالات 
إزالة الإشغالات (3)
إزالة الإشغالات 
إزالة الإشغالات (4)
إزالة الإشغالات 

 


ازاله اشغالات

محافظ دمياط

محافظه دمياط

ازاله التعديات

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