صور.. حمة مكثفة لإزالة اشغالات كورنيش النيل بمنطقة الأعصر بدمياط

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض بتكثيف الحملات على هذه المنطقة لإزالة الاشغالات وعودة الإنضباط إلى هذه المنطقة.

وكان سكان العمارات الواقعة بجوار مديرية الأمن ومستشفى التخصصى قد تقدموا بعدة شكاوى بسبب إنتشار المقاهى واستغلال الأرصفة وكورنيش النيل واستغلال أصحاب محلات بيع السيارات الأرصفة ومنع المارة ، وكذلك استغلال الشقق بالأدوارالأرضية كمحلات فى غير الغرض المخصص لها.