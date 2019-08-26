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صور.. "تموين الإسكندرية": تشغيل مكتب تموين شرق بعد التطوير

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:57 م
صور.. "تموين الإسكندرية": تشغيل مكتب تموين شرق بعد التطوير تشغيل مكتب تموين شرق بعد التطوير
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، عن تشغيل مكتب تموين شرق بعد الانتهاء من أعمال التطوير. 

وذلك بناء على توجيهات الدكترو عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
 
وأشار بيان صادر، إلى أنه تم التشغيل الفعلى للمكتب واستقبال المواطنين لأداء الخدمات التموينية المختلفة من خلال نظام الكترونى متكامل ويخدم هذا المركز نطاق مكتب رمل أول سابقا ومكتب سيدى جابر سابقا.
 
ويعد المركز هو الثانى من نوعه لإدارة تموين شرق حيث تم سابقا افتتاح مركز خدمات السيوف الذى يخدم مكتب تموين رمل ثانى سابقا ، ومواطنين مكتب رمل ثالث سابقا ويعد مركز سيدى جابر هو الرابع ضمن سلسلة الافتتاحات للمراكز السبعة التى حصلت عليها محافظة الأسكندرية حتى الآن.
 
تشغيل مكتب تموين شرق بعد التطوير (1)
تشغيل مكتب تموين شرق بعد التطوير

تشغيل مكتب تموين شرق بعد التطوير (2)
تشغيل مكتب تموين شرق بعد التطوير 
تشغيل مكتب تموين شرق بعد التطوير (3)
تشغيل مكتب تموين شرق بعد التطوير 
 
 
 

 


الاسكندرية

مكتب تموين مكاتب التموين

تموين الاسكندريه

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