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صور.. إيقاف 5 حالات بناء مخالف غرب الإسكندرية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:37 م
صور.. إيقاف 5 حالات بناء مخالف غرب الإسكندرية إيقاف بناء مخالف بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى العامرية ثان غرب الإسكندرية برئاسة اللواء مدحت عبد الفضيل، حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحى، وذلك بناء على تعليمات رئيس حى العامرية ثان على ضرورة الاستمرار والتشديد على محاربة مافيا البناء المخالف والتصدى لهم والقضاء عليها فى المهد.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن وحدة اشغال طريق ووحدة الإزالة والتدخل السريع، قد قامت اليوم بحملة ازالة فورية فى القرى، وأسفرت حملة الازالة عن ايقاف أعمال مز رعه بعزبة الجريسات إحدى عزب ونجوع قرية رحيم، إيقاف أعمال مبانى بمزرعة بعزبة الجريسات بجوار المحطة الحمرا وإزالة سور مبان، إيقاف أعمال شدة خشبية الدور الأول علوى بعزبة الجريسات، إيقاف أعمال مبانى الدور الأرضى بقرية الحرية، وفك شدة خشبية بالدور الأول علوى بقرية الحرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لفرض هيبة الدولة.

ايقاف البناء المخالف (1)
ايقاف البناء المخالف 
ايقاف البناء المخالف (2)
ايقاف البناء المخالف 
ايقاف البناء المخالف (3)
ايقاف البناء المخالف 
ايقاف البناء المخالف (4)
ايقاف البناء المخالف 

 


 

 
 
 

اخبار الاسكندرية

حى العامرية

البناء المخالف

حى العامرية ثان

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