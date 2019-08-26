صور .. إنطلاق أولى فعاليات ختام الأنشطة الصيفية للتربية والتعليم بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أنطلقت أولى فعاليات مهرجان ختام الأنشطة الصيفية للعام الدراسى 2018 / 2019، وذلك بمدرسة بنات النيل الإبتدائية بإدارة إدفو التعليمية، بحضور لفيف من قيادات وموجهى التربية والتعليم وبمشاركة عدد كبير من التلاميذ والطلاب وأسرهم.

وأكد السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن هذا المهرجان يعد تتويجاً للمجهودات والأنشطة المبذولة طوال فترة الأجازة الصيفية فى مختلف المجالات التربوية والفنية، مشيراً إلى أن المهرجان إنطلق من إدفو وسوف يمتد إلى جميع الإدارات التعليمية على التوالى.

وأوضح "الفيومى"، فى بيان صحفى، بأن فعاليات المهرجان بدأت بإفتتاح معرض فنى ضم العديد من الأعمال اليدوية المتميزة، ثم توالى تقديم العروض الفنية والفقرات الغنائية والشعرية والمسرحية والإستعراضية، والتى تعبر عن المواهب والمهارات الفنية والإبداعية والإبتكارية التى يتمتع بها أبنائنا الطلاب فى مختلف المجالات.



الأنشطة الصيفية للطلاب بتعليم أسوان



الأنشطة الصيفية للطلاب بتعليم أسوان



الأنشطة الصيفية للطلاب بتعليم أسوان



الأنشطة الصيفية للطلاب بتعليم أسوان