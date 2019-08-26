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صحيفة تركية: مسئول بـ"العدالة والتنمية" قدم هدايا بـ600 ألف ليرة لأردوغان

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:29 م
صحيفة تركية: مسئول بـ"العدالة والتنمية" قدم هدايا بـ600 ألف ليرة لأردوغان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتبت إيمان حنا

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كشفت صحيفة "جمهوريت" التركية عن رشاوى كبرى قدمها مسئول فى حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى أردوغان وعدد من الوزراء بعد التجديد له فى منصبه، تقدر بما يقرب من 600 ألف ليرة.

 

وقالت الصحيفة فى تقرير لها اليوم إن أردوغان  حصل على "هدايا" من نائب مجلس الوصاية فى حزب العدالة والتنمية الحاكم، والى يامان الذى تم تعيينه فى مايو 2017 بقيمة 136 وألف 946 ليرة، بينما حصل سليمان صويلو وزير الداخلية التركى على هدايا قيمتها 39 ألف 883 ليرة تركية، بحسب ما ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية مشيرة إلى حصولها على فواتير تثبت هذه المبالغ.

 

وأظهرت أيضا الفواتير، وفقا للصحيفة التركية، أن نائب مجلس الوصاية  لبلدية ماردين الذى تم تعيينه للمرة الثانية مؤخراً والى مصطفى يامان قبل انتخابات 31 مارس قد اشترى هدايا لأردوغان ووزراء العدالة والتنمية عبارة عن حُلى فضية وهدايا بقيمة 582 ألف 618 ليرة تركية.

 

ومن جانب آخر فإن مسئولى بلدية ماردين، لم يتلقوا أى رد أو تعليق فيما يتعلق بالموضوع من الوزراء السابقين وهم عثمان أشكين، وعصمت يلماز وفرات سيلفر، ورفضوا التعليق على هذه الاتهامات.


أردوغان

تركيا

العدالة والتنمية

رجب طيب أردوغان

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