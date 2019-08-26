صحة القليوبية: متابعة الحالة الصحية للحجاج بعد عودتهم لمدة 3 أسابيع

القليوبية ــ إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار متابعة الحالة الصحية للحجاج بعد عودتهم لأرض الوطن ولمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ الوصول، بهدف الاكتشاف المبكر لما قد يحدث لبعض حالات الإصابة بالأمراض المعدية بين الحجاج، وذلك تحت إشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي.

وأكد "الطباخ"، أن ذلك يتم عن طريق برنامج إلكتروني يتم من خلاله إدخال البيانات الديموجرافية للحجاج لضمان سهولة التواصل معهم للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من أي أمراض معدية عن طريق الاتصال التليفوني أو القيام بالزيارات المنزلية، طبقا لمحل السكن.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة حال ظهور أي أعراض مرضية على الحجاج، والتي من ضمنها تحويل الحالات المشتبه فيها إلى المستشفيات لتقييم حالتهم مع اتخاذ كل الاحتياطات القصوى لمكافحة العدوى .

واستطرد، أن هناك استعدادا تاما بجميع مستشفيات الحميات بالمحافظة لاستقبال أى حالة طارئة أو معدية مع جاهزية غرف العزل للوصول بمرضانا حتى تمام الشفاء والمحافظة على ذويهم من العدوى المحتملة.