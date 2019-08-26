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شفاء وجمال وطعم..البردقوش نبات يصنع المعجزات فى علاج الأمراض.. اعرف فوائده

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:30 ص
شفاء وجمال وطعم..البردقوش نبات يصنع المعجزات فى علاج الأمراض.. اعرف فوائده البردقوش
كتبت هند عادل

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البردقوش من النباتات التى تحمل فوائد هامة لصحة الإنسان، فالكثيرون يستخدمونه كنوع من التوابل دون أن تعرف فوائده الصحية، حيث يستخدم لعلاج سيلان الأنف ونزلات البرد عند الرضع والأطفال الصغار والسعال الجاف وتورم الأنف والحلق وآلام الأذن، بالإضافة إلى مشاكل الهضم المختلفة بما في ذلك ضعف الشهية وأمراض الكبد وحصوات المرارة والغازات المعوية وتشنجات المعدة.

تستخدم بعض النساء البردقوش للتخفيف من أعراض انقطاع الطمث وعلاج تقلبات المزاج المرتبطة بفترات الحيض، وبدء الحيض، وتعزيز تدفق حليب الثدى، حسبما ذكر موقع" healthline".

وتشمل الاستخدامات الأخرى للبردقوش علاج مرض السكرى ومشاكل النوم وتشنجات العضلات والصداع والالتواء والكدمات وآلام الظهر، كما أنه يستخدم أيضًا كمنشط للأعصاب و منشط للقلب، ولتعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل.

يستخدم زيت البردقوش للسعال والتهاب المرارة وتشنجات المعدة واضطرابات الجهاز الهضمى والاكتئاب والدوخة والصداع النصفى والصداع العصبى وآلام الأعصاب والشلل والسعال وسيلان الأنف.

 

 

ويضاف إلى الطعام كنوع من توابل الطهى التى تضيف إلى الكثير من الوجبات نكهه لذيذة، كما يدخل فى تحضير مستحضرات التجميل .

وأظهرت الأبحاث المبكرة أن تناول قطرتين من زيت البردقوش يوميًا بالإضافة إلى دواء الربو لمدة 3 أشهر قد يحسن وظائف الرئة لدى الأشخاص المصابين بالربو بشكل أفضل من تناول دواء الربو بمفرده.

 

 


البردقوش

فوائد البردقوش

استخدامات البردقوش

فوائد البردقوش الصحيه

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