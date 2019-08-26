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شاهد ..موقع عاصمة أندونيسيا الجديدة بتكلفة 32.79 مليار دولار × 5 صور

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:47 م
شاهد ..موقع عاصمة أندونيسيا الجديدة بتكلفة 32.79 مليار دولار × 5 صور جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا
محمد عبد المجيد

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أعلن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الأثنين، إن العاصمة الأندونيسية ستُنقل إلى منطقة تشكل جزءا من منطقتى بيناجام باسير الشمالية، وكوتاى كارتانيجارا، فى مقاطعة كاليمانتان الشرقية على جزيرة بورنيو.
 
وقال ويدودو، إن نقل العاصمة من جاكرتا سيتكلف 466 تريليون روبية أى ما يعادل 32.79 مليار دولار، وستمول الدولة 19 فى المئة من المبلغ، بينما سيأتى الباقى من شراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الخاص.
 
الموقع الجديد للعاصمة
الموقع الجديد للعاصمة

الموقع العاصمة الاندونيسية
الموقع العاصمة الاندونيسية

كالمنتان الشرقية
كالمنتان الشرقية

موقع العاصمة الجديد
موقع العاصمة الجديد

موقع عاصمة اندونيسيا الجديدية على جزيرة بورنيو
موقع عاصمة اندونيسيا الجديدية على جزيرة بورنيو

 


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عاصمه جديده

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