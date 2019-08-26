شاهد ..موقع عاصمة أندونيسيا الجديدة بتكلفة 32.79 مليار دولار × 5 صور

محمد عبد المجيد

أعلن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الأثنين، إن العاصمة الأندونيسية ستُنقل إلى منطقة تشكل جزءا من منطقتى بيناجام باسير الشمالية، وكوتاى كارتانيجارا، فى مقاطعة كاليمانتان الشرقية على جزيرة بورنيو.

وقال ويدودو، إن نقل العاصمة من جاكرتا سيتكلف 466 تريليون روبية أى ما يعادل 32.79 مليار دولار، وستمول الدولة 19 فى المئة من المبلغ، بينما سيأتى الباقى من شراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الخاص.