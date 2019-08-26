سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. قنبلة من مخلفات الحرب الأهلية تثير الفزع بشاطئ فى برشلونة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:48 م
شاهد.. قنبلة من مخلفات الحرب الأهلية تثير الفزع بشاطئ فى برشلونة قنبلة من مخلفات الحرب الأهلية
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من الفزع شهدها أحد شواطئ مدينة برشلونة الأسبانية بسبب عبوة ناسفة تعود إلى عصور الحرب الأهلية، حيث كانت لسنوات طويلة مضت مغمورة بالمياه قبل أن يتم العثور عليها مؤخراً بحسب صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

 

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن متحدثة باسم الحرس المدنى الإسبانى إن  الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول مكان العثور على العبوة قبالة الشاطئ، فيما أوضح ألبرت باتل، عمدة الأمن فى المدينة أن مهندسى أمن الحرس المدنى فحصوا حالة القنبلة، وهى قذيفة جوية ريما تعود إلى الحرب الأهلية فى إسبانيا (1936-1939) ، ويبلغ طولها 1.10 متر وقطرها 80 سنتيمتر، وقالوا إنها خطيرة للغاية.

 

 


قنبلة من مخلفات الحرب الأهلية

اسبانيا

اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة