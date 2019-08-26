شاهد.. قنبلة من مخلفات الحرب الأهلية تثير الفزع بشاطئ فى برشلونة

كتبت فاطمة شوقى

حالة من الفزع شهدها أحد شواطئ مدينة برشلونة الأسبانية بسبب عبوة ناسفة تعود إلى عصور الحرب الأهلية، حيث كانت لسنوات طويلة مضت مغمورة بالمياه قبل أن يتم العثور عليها مؤخراً بحسب صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن متحدثة باسم الحرس المدنى الإسبانى إن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول مكان العثور على العبوة قبالة الشاطئ، فيما أوضح ألبرت باتل، عمدة الأمن فى المدينة أن مهندسى أمن الحرس المدنى فحصوا حالة القنبلة، وهى قذيفة جوية ريما تعود إلى الحرب الأهلية فى إسبانيا (1936-1939) ، ويبلغ طولها 1.10 متر وقطرها 80 سنتيمتر، وقالوا إنها خطيرة للغاية.