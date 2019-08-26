سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق حرائق غابات الأمازون
كتب ــ هانى عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منذ شهر تقريبا اندلعت حرائق غابات الأمازون فى البرازيل، وأصبح نهار مدينة سان باولو ليلا بسبب تصاعد الأدخنة، ما دفع عدد من الدول لممارسة الضغوط على الرئيس البرازيلى للقضاء على الأمر. وتلاحظ أن الكثيرين لا يعلمون أهمية تلك الغابات ليس فقط للبرازيل أو أمريكا الجنوبية بل للعالم أجمع.

- اندلعت منذ شهر تقريبا حرائق غابات الأمازون فى البرازيل

- تمثل أهمية هذه الغابات فى أنها مكتظة بأكثر من 390 مليار شجرة حاليا من 16 ألف نوع مختلف.

ـ فى غابات الأمازون أكثر من مليونين و500 ألف نوع من الحشرات.

ـ يوجد فى الغابات 2200 نوع من الأسماك وحيوانات المياه العذبة من الثدييات، والعدد نفسه من البرمائيات.

ـ يتواجد فى الغابات 120 نوعا من العصافير و370 من الزواحف.

ـ تعيش فيها 60 قبيلة بعزلة تامة عن العالم الخارجى.

ـ نهر"الأمازون" الأكثر غزارة بالماء فى العالم، والثانى طولا بعد النيل

ـ دلت الأبحاث، أن الإنسان وصل إلى تلك الغابات منذ 11 ألفا و200 سنة تقريبا، وأنها بدأت بالظهور منذ 55 مليون عام.

ـ نهر الأمازون يختزن 90 إلى 140 مليار طن مترى من المواد الكربونية، المساعدة على توازن المناخ فى العالم كله، لأنها تمثل وحدها 10% من حجم "الكتلة الحية" على سطح الأرض.

ـ فى الغابات 10 آلاف نوع من النبات يصلح بعضها لإنتاج المضادات المكافحة للآفات، منها نبتة يسمونها Unha de Gato فى البرازيل، أو "مخلب القط" لشبه أوراقها به "تساعد فعلا بعلاج التهابات المفاصل، وتقلل من التعب، وتؤخر إلى حد ما احتدام السرطان لدى المتقدمين بالسن".

ـ يخرج من تلك الغابات طفح يجدد 20% من الأكسجين بجو الأرض.

 

 


الامازون

حرائق غابات الامازون

نهر الامازون

البرازيل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة