شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

كتب ــ هانى عثمان

منذ شهر تقريبا اندلعت حرائق غابات الأمازون فى البرازيل، وأصبح نهار مدينة سان باولو ليلا بسبب تصاعد الأدخنة، ما دفع عدد من الدول لممارسة الضغوط على الرئيس البرازيلى للقضاء على الأمر. وتلاحظ أن الكثيرين لا يعلمون أهمية تلك الغابات ليس فقط للبرازيل أو أمريكا الجنوبية بل للعالم أجمع.

- اندلعت منذ شهر تقريبا حرائق غابات الأمازون فى البرازيل

- تمثل أهمية هذه الغابات فى أنها مكتظة بأكثر من 390 مليار شجرة حاليا من 16 ألف نوع مختلف.

ـ فى غابات الأمازون أكثر من مليونين و500 ألف نوع من الحشرات.

ـ يوجد فى الغابات 2200 نوع من الأسماك وحيوانات المياه العذبة من الثدييات، والعدد نفسه من البرمائيات.

ـ يتواجد فى الغابات 120 نوعا من العصافير و370 من الزواحف.

ـ تعيش فيها 60 قبيلة بعزلة تامة عن العالم الخارجى.

ـ نهر"الأمازون" الأكثر غزارة بالماء فى العالم، والثانى طولا بعد النيل

ـ دلت الأبحاث، أن الإنسان وصل إلى تلك الغابات منذ 11 ألفا و200 سنة تقريبا، وأنها بدأت بالظهور منذ 55 مليون عام.

ـ نهر الأمازون يختزن 90 إلى 140 مليار طن مترى من المواد الكربونية، المساعدة على توازن المناخ فى العالم كله، لأنها تمثل وحدها 10% من حجم "الكتلة الحية" على سطح الأرض.

ـ فى الغابات 10 آلاف نوع من النبات يصلح بعضها لإنتاج المضادات المكافحة للآفات، منها نبتة يسمونها Unha de Gato فى البرازيل، أو "مخلب القط" لشبه أوراقها به "تساعد فعلا بعلاج التهابات المفاصل، وتقلل من التعب، وتؤخر إلى حد ما احتدام السرطان لدى المتقدمين بالسن".

ـ يخرج من تلك الغابات طفح يجدد 20% من الأكسجين بجو الأرض.