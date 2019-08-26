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سيدة تركية تصاب بطلق نارى فى الرأس داخل فراشها.. والسبب "خناقة شوارع"

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:15 م
سيدة تركية تصاب بطلق نارى فى الرأس داخل فراشها.. والسبب "خناقة شوارع" إصابة بطلق نارى
كتبت : إيمان حنا

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يبدوا أن الانفلات الأمنى يدفع ثمنه الأبرياء فى تركيا، حيث كادت امرأة تركية أن تدفع حياتها ثمناً لمشاجرة جرت فى شارع منزلها حينما اخترق عياراً نارياً نافذة غرفتها وأصابها فى رأسها، ليتم نقلها إلى المستشفى وتلقى العلاج.

تفاصيل الحادث نشرتها صحيفة "جمهوريت" التركية، حيث ذكرت فى تقرير لها اليوم أن مريم أوغورلو البالغة من العمر 23 عاماً كادت أن تدفع حياتها ثمناً لمشاجرة جرت فى منطقة بونجا بأزمير، حيث أصيبت بطلق نارى فى رأسها أثناء نومها.

جرائم العنف المسلح فى شوارع تركيا عرض مستمر
جرائم العنف المسلح فى شوارع تركيا عرض مستمر

 

وقالت الصحيفة إن الطلق النارى اخترق زجاج شرفة المنزل ليصيب مريم أثناء نومها، وتم نقل السيدة التركية إلى المستشفى لتلقى العلاج، وكان ذلك نتيجة احتدام النزاع بين مجموعتين فى الشارع وتحوله لاشتباك ثم قام "هـ  ش" (أحد المتهمين) بإخراج مسدس نارى وأطلق النار عشوائيا، وفى هذه الأثناء كانت مريم اوغورلو نائمه وأصيبت إصابة بالغة إثر طلق نارى بالرأس.

وهرب المتورطون سريعا من مكان الحادث، وقام سكان الحى بإبلاغ فرق الشرطه والإسعاف على الفور.

بينما بدأت قوات الشرطة بالتدقيق فى كاميرات المراقبة والبدء فى عملية ملاحقة المتورطين بالحادث.

وتشهد تركيا معدلات مرتفعة من الجرائم الفردية وأعمال العنف، حيث كشفت صحيفة ينى شاغ التركية فى تقرير لها أمس أنه من بين كل 100 مواطن تركى يوجد 12 شخصا على الأقل يحملون سلاح.

وبحسب احصائيات المركز الأوروبى للإحصاء، التى نشرتها الصحيفة التركية، فإن أنقرة تحتل المرتبة 31 من بين 48 دولة فيما يخص الشفافية فى تجارة السلاح، بخلاف أن تركيا تعدل فى المركز الثالث لأعلى الدول فى معدلات جرائم القتل.


تركيا

ازمير

اصابة امرأة تركية

شرطة ازمير

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