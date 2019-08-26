سكرتير عام المنوفية: تفعيل مشاركة الجمعيات الأهلية للإرتقاء بمنظومة النظافة

المنوفية _ محمد فتحى

شهد اللواء علاء رشاد، سكرتيرعام محافظة المنوفية، اجتماع جمعيات تنمية المجتمع المحلى بمقر الإتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية، بمشاركة عدد 60 جمعية أهلية على مستوى المحافظة، لبحث تفعيل مشاركة الجمعيات الأهلية فى منظومة النظافة " الجمع المنزلى "، جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ورئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومدير منظومة النظافة بالديوان العام ومديرى الجمعيات .

وأكد السكرتير العام علي استعداد المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تعوق دون قيام الجمعيات بدورها المنوط به، وكذلك توفير كافة الآليات والإمكانيات بما يساعد علي التخلص من مشكلة تراكمات القمامة بما يعود بالنفع علي المواطن والدولة.

وأبدى 19 جمعية أهلية استعدادهم التام للمشاركة فى أعمال النظافة والجمع من المنازل بقرى المحافظة، فيما وجه السكرتير العام بدراسة عقد وإبرام بروتوكول بين الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية محدد به إلتزام كل طرف كلا فيما يخصه، كما أوصى بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وعضوية مديرى إدارات منظومة النظافة والبيئة والشئون القانونية بالمحافظة وومثل من الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية لوضع تصور للبرتوكول والإتفاق على ألية العمل بين الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية .