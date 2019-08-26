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سقطة مهنية.. صحيفة "الباييس" الإسبانية تنشر خبرا خاطئا عن وفاة الملك خوان كارلوس

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:54 م
سقطة مهنية.. صحيفة "الباييس" الإسبانية تنشر خبرا خاطئا عن وفاة الملك خوان كارلوس الخبر الخاطئ عن وفاة خوان كارلوس
كتبت فاطمة شوقى

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سقطة مهنية غير مقصودة وقعت بها صحيفة "الباييس" الإسبانية، مساء أمس الأحد وذلك بعدما أعلنت وفاة ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، بعد صراع مع المرض، وهو الخبر الذى نفته صحف آخرى من بينها "الموندو"، قبل أن تعود الباييس وتعتذر لقرائها عن الخطأ غير المقصود.

 

وفى خبرها غير الصحيح، قالت الباييس إن "وفاة الملك خوان كارلوس جاءت بعد مضاعفات للجراحة التى أجراها فى القلب قبل أسبوع، مشيرة إلى أن الوفاة تعنى اختفاء شخصية مهمة فى تاريخ أسبانيا الحديث، ليس فقط لأنه الملك ولكن أيضا لأنه من قام بنقل إسبانيا من الديكتاتورية الى الديمقراطية.

 

الباييس تنشر خبر وفاة ملك اسبانيا بالخطأ
الباييس تنشر خبر وفاة ملك اسبانيا بالخطأ

 

وسرعان ما نفت صحف أسبانية من بينها الموندو والدياريو الخبر، وأكدوا أن الملك السابق بصحة جيدة بعد اجراءه عملية قلبية، وسرعان ما عدلت الصحيفة الخبر ونشرت خبراً جديداً بعنوان "خوان كارلوس ينهى بنجاح عملية القلب المفتوح"، بعد نشر النص الأصلى على الشبكات الاجتماعية.

 


الباييس

اسبانيا

ملك اسبانيا السابق

خوان كارلوس

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