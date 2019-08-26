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سفر وعودة 1466 مصريًا وليبيا و 323 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:40 ص
سفر وعودة 1466 مصريًا وليبيا و 323 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1466 مصريا وليبيا و 323 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1151 إلى الجانب الليبي، بينهم  299مصريا و852 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 315 بينهم 283 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 32 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 156 شاحنة وعودة 167  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 


محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

سفر الشاحنات والافراد

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